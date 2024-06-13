Российский «Град» обрушился на технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Опубликованы кадры работы расчета РСЗО «Град» по позициям ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийского подразделения гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» отработал по вражеской технике, которая пыталась осуществить подвоз боеприпасов и живой силы противника ВСУ в район сосредоточения.

Меньше минуты потребовалось нашим бойцам, чтобы подготовить РСЗО к работе. Корректировать огонь артиллерии помогают разведывательные дроны. Залп — и техника ВСУ успешно ликвидирована.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
Спецоперация
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