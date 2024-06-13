При этом Лондон считает, что Киев имеет «право на самооборону».

Удары по территории России с применением западного оружия прекратятся, если Москва выведет свою армию с Украины. Такое заявление сделал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе брифинга для группы иностранных журналистов в Лондоне.

«Если в России [такие удары] вызывают беспокойство, то просто выведите свои войска», — сказал он.

Британский министр также заявил, что Украина имеет «право на самооборону», а значит, она может «применять свое оружие для ударов внутри своей страны», а также по войскам России, которые находятся на границе.

Прежде глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе должны были услышать и сделать выводы из слов президента Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны, которые он озвучил в ходе ПМЭФ-2024.

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В частности, глава государства заявил, что Россия может дать зеркальный ответ на фоне споров на Западе о том, разрешать или не разрешать удары их дальнобойным оружием по российской территории. По словам Путина, Москва в таком случае оставляет за собой право поставлять оружие государствам и легальным структурам, которые «испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на требование НАТО сделать поставки Киеву обязательными.