Российские бойцы улучшили тактическое положение в зоне спецоперации.

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили тактическое положение и нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Российские бойцы отразили контратаку противника и ликвидировали более 630 украинских боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

«Улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Острое, Белая гора и Стенки. <…> За сутки уничтожены семь складов боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, бойцы РФ отразили контратаку группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В результате удалось ликвидировать до 635 украинских боевиков. Вместе с тем противник потерял две ББМ, шесть автомобилей, 155-ти миллиметровую гаубицу FH-70 британского производства, а также по два орудия Д-20 и Д-30.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские бойцы уничтожают позиции ВСУ на северском направлении. Цели самоходки — укрепления украинских боевиков в районе Белогоровки.