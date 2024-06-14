Аудитор Пентагона снова выявил завышение цен на оружие для Украины
Ошибки в бухгалтерском учете могут сильно помочь Незалежной.
Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow
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Новые случаи завышения стоимости оружия из США для ВСУ выявил аудит. Цена оказалась увеличена почти на два миллиарда долларов. Об этом стало известно из соответствующего доклада генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.
Из-за ошибки в бухгалтерском учете Пентагон сможет потратить на два миллиарда больше на поддержку Украины.
«Выявление в нашей выборке дополнительных оборонных статей с завышенной стоимостью на сумму 1,9 миллиарда долларов, помимо ранее объявленных 6,2 миллиарда долларов показывает, что министерство обороны и его департаменты не смогли полностью реализовать обновленную политику, связанную с инструкциями регулятора министерства обороны весной 2023 года», — написали в отчете.
Аудит выявил, что некоторые подразделения Минобороны США не имели понятия о принципах бухгалтерского учета, о которых было сказано в обновлениях политики регулятора ведомства. Они не смогли внедрить эти новшества из-за существенных недостатков финансовой отчетности.
Россия проводит специальную военную операцию, главные цели которой — денацификация и демилитаризация Украины. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, Песков высказался о призыве НАТО по обязательным поставкам оружия Украине.
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