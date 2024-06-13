Причем в блоке некоторые страны выступают против военной поддержки киевского режима.

Призыв генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга об обязательных для всех стран блока поставках оружия Украине вряд ли что-то изменит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Вряд ли это что-то меняет принципиально. Мы знаем, что в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании принимать участие в этом процессе. Но поставки стран-членов НАТО и так регулярно идут на Украину», — сказал он.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал недавнее заявление Столтенберга. В частности, тот сказал, что для всех стран Североатлантического альянса обеспечение Украины оружием должно стать обязательным.

Спецоперация России и финансирование Украины со стороны Запада

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на требование НАТО сделать поставки Киеву обязательными. По словам дипломата, США нуждаются в еще большем кровопускании на европейском континенте.