Российская Федерация готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. Об этом во время встречи с руководителями МИД РФ сообщил Владимир Путин.

Президент отметил, что если официальный Киев и страны Запада откажутся, то сами понесут ответственность за продолжение кровопролития.

В данный момент принципиальная позиция Российской Федерации состоит в том, чтобы создать для Украины внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также ее денацификация и демилитаризация. Речь идет не о заморозке конфликта, а о полноценном прекращении конфликта.

«Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, естественно, предполагается и отмена санкций против России», — сообщил Владимир Путин.