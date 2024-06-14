Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение — Путин

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 412 0

Президент отметил, что если официальный Киев и страны Запада откажутся, то сами понесут ответственность за продолжение кровопролития.

Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение — Путин

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Тема:
Спецоперация

Российская Федерация готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. Об этом во время встречи с руководителями МИД РФ сообщил Владимир Путин.

Президент отметил, что если официальный Киев и страны Запада откажутся, то сами понесут ответственность за продолжение кровопролития.

В данный момент принципиальная позиция Российской Федерации состоит в том, чтобы создать для Украины внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также ее денацификация и демилитаризация. Речь идет не о заморозке конфликта, а о полноценном прекращении конфликта.

«Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, естественно, предполагается и отмена санкций против России», — сообщил Владимир Путин.

 

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