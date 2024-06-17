«Жесткие бои»: Сырский признал активное наступление ВС РФ на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 378 0

Главком ВСУ Сырский: армия России наступает на всем восточном участке фронта

«Жесткие бои»: Сырский признал активное наступление ВС РФ на Украине

Фото: Река Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Особенно сложная для ВСУ ситуация сложилась на покровском направлении, считает главком украинской армии.

Войска России наступают на всем восточном участке фронта. Такое заявление в Telegram-канале сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Он подчеркнул, что российская армия наступает с различной степенью интенсивности на купянском, кураховском, времевском и покровском направлениях. Особенно острая для боевиков ситуация сложилась на последнем участке.

«Жесткие бои в районах Глубокого, Часова Яра, Старомайорского», — заявил Сырский.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали до 870 боевиков ВСУ в ДНР. В Минобороны рассказали об успехах бойцов России в зоне спецоперации.

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