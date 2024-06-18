Опубликован последний сюжет погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 144 0

Журналист умер 16 июня под Угледаром в результате атаки украинского дрона.

Опубликован последний сюжет погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Тема:
Спецоперация

Последний репортаж погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги опубликовало издание NEWS.ru.

Сюжет под названием «Птичники в Марьинке» снят в зоне боев на Кураховском направлении, где спецвзвод БПЛА уничтожал технику и живую силу противника. Корреспондент поговорил с бойцами, которые первыми вошли в населенный пункт и дошли до его окраин.

Цицаги рассказал о нюансах работы российских военных в штурмовых операциях, о том, как они уничтожают танки Leopard, блиндажи, склады и артиллерию противника. Также журналист показал кумулятивный снаряд «Фазан», способный прожечь броню танка. На таких боеприпасах бойцы пишут послания врагу в память о погибших товарищах.

Никита Цицаги 16 июня погиб в результате атаки украинского дрона в районе Никольского монастыря под Угледаром Донецкой народной республики.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство Цицаги еще одним тяжким преступлением украинских властей и подчеркнула, что виновные не уйдут от наказания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве простились с погибшим в зоне СВО оператором НТВ Валерием Кожиным.

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