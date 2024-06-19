Экипаж вертолета КА-52М уничтожил позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры работы вертолета КА-52М, обстрелявшего позиции ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Нина Падалко; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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ВС РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.
Российский вертолет Ка-52М группировки войск «Север» нанес сокрушительный удар по замаскированной технике и контингенту противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.
«Была поставлена задача по уничтожению опорного пункта противника. Мы выполнили взлет, полет в район цели. С первого захода пуском неуправляемых авиационных ракет цель была уничтожена. Во время отхода были осуществлены отстрелы тепловых ловушек», — доложил один из летчиков.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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