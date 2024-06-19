«Не надо изображать бедную овечку»: Бородина о конфликте Бузовой с Басковым

Звезда припомнила прошлый поступок певицы. Как он связан с новым скандалом?

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала поведение певицы Ольги Бузовой, которая продолжает перекидываться взаимными уколами с коллегой по цеху Николаем Басковым после музыкальной церемонии. Звезда написала в своем блоге, что скандальной коллеге по «Дому-2» стоит напомнить ее прошлый поступок.

Бородина привела случай, произошедший недавно — весной этого года. Тогда Бузова назвала Ивлееву «кринжатиной года», подобный ироничный укол телеведущая сравнивает с тем, как если бы певица «била лежачего». По мнению Бородиной, тогда вся страна ополчилась против участников голой вечеринки.

«И не надо после этого изображать из себя бедную овечку, потому что у самой острый язычок», — заявила Ксения Бородина.

Бородина считает, что Бузовой стоит «отвечать ударами» или же просто спокойно промолчать, так как сейчас ее поведение выглядит обычной манипуляцией общественного мнения. Телеведущая заключила, что певице все же стоило отстраниться от «темы с раздетостью».

Изначально скандал начался с того, что Бузова появилась на сцене из клетки в форме большого сердца, а ее костюм был облегающим и сияющим. Басков в роли ведущего не смог себя остановить — артист отпустил язвительную шутку в адрес Бузовой, упомянув ее скандальное выступление в День защиты детей — тогда она была в откровенном костюме.

Ранее 5-tv.ru писал, что после критики Ольги Бузовой со стороны Николая Баскова — на соцсети последнего обрушилась волна критики со стороны обычных пользователей.