«Сделал все четко, грамотно»: российский военный о дуэли БТР с БМП Bradley ВСУ

Военный с позывным Барик рассказал о дуэли БТР с БМП Bradley ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Боец с позывным «Барик» выжил в страшном бою.
Российский военнослужащий с позывным «Барик», участник знаменитой «дуэли» БТР-82А и БМП Bradley ВСУ, кадры противостояния которых были опубликованы 8 июня, рассказал, как проходило противостояние и как ему удалось выжить.
«У нас была определенная задача не занять боевые точки. При заезде в деревню перед нами выскочил Брэдли. Ну, соответственно, начался огонь. Водитель БТРа, „Танчик“ позывной у него, не испугался. Сделал все четко, грамотно, отвел огонь от нас. Ну, конечно, осколками нас зацепило. Вот мне прилетело в голову. Глаз не видит. Но мы выгрузились. Что дальше с БТРом, я уже не видел. Там началось очень все сумбурно. Ребята залетели в дом. На нас начались сбросы, летели ракеты… И завалило землей», — вспоминает боец.
В итоге «Барик» выбрался из-под завалов, смог вычислить траектории перелетов дронов и стал уничтожать боеприпасы противника. Боец пытался добраться до своих, метнулся к окопам, где ожидал встретить российских солдат и подвергся атаки БПЛА. Уверен, на него сбросили кассетную бомбу. Только потом «Барика» эвакуировали свои.
Ранее 5-tv.ru писал, как российские снайперы ликвидируют боевиков ВСУ под Урожайным.
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