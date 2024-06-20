Участники СВО получат аналог «Пушкинской карты»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 48 0

Проект планируется реализовать осенью.

Участники СВО получат аналог «Пушкинской карты»

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Участники СВО и их семьи могут получить аналог «Пушкинской карты». По ней бойцы смогут бесплатно посещать культурные учреждения. Об этом стало известно «Известиям».

Совсем скоро, 1 июля, концепция должна быть полностью разработана. Об этом заявили в пресс-службе Министерства культуры. Реализовать проект планируют к 1 октября 2024 году. Изначально по карте можно будет посетить только федеральные учреждения.

Эксперты положительно отреагировали на такую идею, но подчеркнули, что следует расширить круг участников программы. Например, в нее можно внести также врачей, которые работают в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белоусов высказался о вопросах соцобеспечения участников СВО. В России сегодня подняли планку по денежному довольствию бойцов, участвующих в СВО, вместе с возможными выплатами. Она находится на уровне 200 тысяч рублей.

Тема:
Спецоперация
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