Президент сделал очередное заявление на пресс-конференции в Ханое.

Запад повесит на президента Украины Владимира Зеленского* все непопулярные решения. Такое предположение сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое. Затем, уверен российский лидер, его снимут.

«На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и всё. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», — отметил Путин.

Ранее президент заявил, что украинские власти не заинтересованы в мирных переговорах, потому что продолжения боевых столкновений стало гарантом сохранения власти для Киева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал актом агрессии удары дальнобойным оружием Запада по Белгороду.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.