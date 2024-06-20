Путин: на Зеленского повесят все непопулярные решения, а потом уберут

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 68 0

Путин: Зеленского снимут с поста в первой половине следующего года

Фото, видео: Reuters / Alessandro della Valle; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент сделал очередное заявление на пресс-конференции в Ханое.

Запад повесит на президента Украины Владимира Зеленского* все непопулярные решения. Такое предположение сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое. Затем, уверен российский лидер, его снимут.

«На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и всё. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», — отметил Путин.

Ранее президент заявил, что украинские власти не заинтересованы в мирных переговорах, потому что продолжения боевых столкновений стало гарантом сохранения власти для Киева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал актом агрессии удары дальнобойным оружием Запада по Белгороду.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
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