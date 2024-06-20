Акт агрессии: Путин об обстрелах Белгорода дальнобойным западным оружием

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 106 0

Путин считает актом агрессии обстрелы Белгорода дальнобойным западным оружием

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава государства сделал новое заявление на пресс-конференции во Вьетнаме.

Обстрелы Белгорода дальнобойным оружием, которое ВСУ поставляет Западу, это явный факт агрессии против России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Ханое в ходе своего по итогам визита во Вьетнам.

«Это требует дополнительного исследования, но это близко к тому (к акту агрессии — Прим. ред.), мы это анализируем», — уточнил президент.

Путин отметил, что заявления Запада о том, что они снимают с себя ответственность с действий Украины, выйдут им боком.

«И мы так же можем сказать, поставили кому-нибудь что-нибудь, и дальше мы ничего не контролируем», — указал Путин.

19 июня Владимир Путин осуществил двухдневный дипломатический визит во Вьетнам. В рамках официальных переговоров президент социалистической республики То Лам подчеркнул огромный рост влияния РФ в мире и высказал надежду на укрепление сотрудничества между государствами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил об отсутствии планов у РФ подходить к Харькову.

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