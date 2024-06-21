Краснодарский край подвергся атаке беспилотников ВСУ

Известно о четырех пострадавших.
Фото: © РИА Новости
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В Краснодаре в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали четыре человека. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперативного штаба края региона.
«Зафиксированы повреждения на здании автовокзала и котельной, расположенные в Краснодаре. По предварительным данным, пострадали четыре человека», — уточняется в сообщении.
Это не первая попытка киевского режима за минувшие сутки совершить атаку с помощью беспилотников на Краснодарский край. Так, 20 июня ряд муниципалитетов региона — в Ейском и Темрюкском районах, а также в поселке Афипский — подверглись массированной атаке дронов. Были повреждены жилые дома.
Ранее 5-tv.ru писал, что один человек погиб в результате атаки ВСУ на Славянск-на-Кубани.
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