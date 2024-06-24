«Не хочется даже вспоминать»: жители Севастополя о том, как пережили атаку ВСУ

Кровавый удар боевики нанесли накануне по Севастополю. Число раненных в результате атаки ВСУ достигло 151 человека Четверо — среди них двое детей — погибли.

По данным Минобороны РФ, город был атакован пятью американскими ракетами ATACMS. И в ведомстве подчеркнули: ответственность за удар, в первую очередь, несут США, которые передали такое оружие Украине.

Несмотря на горе, эта трагедия только сплотила граждан, люди бросились на помощь друг другу. Корреспондент «Известий» Николай Аксенов рассказал подробности.

Многие даже не успели понять, что произошло. Часть ракеты разорвалось в воздухе надо головами у отдыхающих. В момент детонации ракеты над пляжем Наталья Серова была на своем рабочем месте. Она — повар в прибрежном кафе. Взрывной волной ее отбросило на кафельную стену.

«Я не хочу даже это вспоминать! Я просто боюсь даже идти на пляж», — рассказывает жительница Севастополя Наталья Серова.

После варварского обстрела на пустом пляже остались брошенные детские игрушки, вещи отдыхающих и обгоревшая трава. Враг хотел запугать, но эта беда только сплотила наших граждан: люди помогали друг другу, чем могли.

«В первый раз я приехал, когда люди начали бежать. Тут однозначно мое решение — всех повывозил, кого смог, потому уже приехал, позвонил начальнику, объяснил ситуацию. Начальник тоже сказал, что ехать, попытаться, чем больше народу забрать, тем лучше», — рассказывает водитель автобуса Александр Кырпа.

«Очень было страшно, когда летели бомбы, ракеты. Я чуть вообще не испугался!» — говорит маленький очевидец событий Евгений Савельев.

Первых пострадавших выносили с пляжа на шезлонгах. Кареты скорой помощи в Учкуевку направили со всех больниц и госпиталей Севастополя.

«К нам поступило 27 детей, из них шесть — в тяжелом состоянии. Для консультации и оказания первой помощи к нам Михаил Альбертович Мурашко направляет специалистов федеральных центров, в том числе — федерального центра Ялты», — рассказывает главный врач Севастопольской городской больницы № 5 Наталья Шайнер.

Жительница Севастополя Вероника Федоренко в момент трагедии шла по пляжу с дочерью домой. Осколки уже сыпались с неба, когда они чудом успели забежать в пляжный туалет.

У севастопольца Константина Белякина пострадала жена, получив несколько осколочных ранений ноги. Сам мужчина отделался ушибами при падении.

«Поначалу я на жену, в основном, переключился. Когда уже понял, что у нее ничего такого серьезного нет — там с ноги текла кровь — осмотрел ее, подключился на тех, кто более тяжелый был», — рассказывает Константин Белякин.

Семьям погибших выразил соболезнования Владимир Путин. Как только главе государства доложили о произошедшем, он лично позвонил губернатору Михаилу Развожаеву. Президент распорядился оказать помощь пострадавшим на федеральном уровне.

В больницах города-героя сейчас находятся десятки пострадавших, некоторые из них — в тяжелом состоянии.

На месте ЧП идут следственные действия, а также проводится разминирование, вся территория по периметру оцеплена. Проход к береговой линии и санаторию закрыт, его охраняют сотрудники правоохранительных органов.

Террористическая атака унесла жизни четверых людей, включая одного ребенка. В Комсомольском парке города появился стихийный мемориал, жители и туристы несут игрушки и цветы в память о погибших. Такие сейчас появляются и в других российских городах.

В Ялте из зажженных свечей выстроили слово «Скорбим». А в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» появилась надпись «Ростов вместе с Севастополем».

Губернатор Севастополя объявил 24 июня днем траура.