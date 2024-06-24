Вашингтон ждет расплата? Какой ответ получат США за атаку на Севастополь

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 3 541 0

Посол Антонов: Америка встала на сторону международного терроризма

Вашингтон ждет расплата? Какой ответ получат США за атаку на Севастополь

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя / ТАСС

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Тема:
Теракт на побережье Севастополя

По словам представителя РФ, Штаты не смогут уйти от ответственности за теракт ВСУ.

Вашингтон встал на путь международного терроризма, предоставив Украине ракеты ATACMS для удара по Севастополю. Таким мнением поделился с журналистами посол РФ в США Анатолий Антонов — его слова цитирует Telegram-канал дипломатического представительства России.

Белый дом активно поддерживает преступления Незалежной, в том числе и атаки на мирное население. Однако американская сторона не сможет уйти от ответственности за совершенные злодеяния, уверен Антонов.

«Администрация демонстративно поддерживает преступления киевского режима. Она встала на сторону международного терроризма. Потворствуют ударам бандеровцев по мирному гражданскому населению. Нет никакого оправдания кровавым деяниям Вооруженных сил Украины», — сказал посол.

Он отметил, что преступление намерено было совершено в христианский праздник — день Святой Троицы. На севастопольском пляже, который подвергся террористической атаке, находилось максимальное количество человек. Украинские боевики «не погнушались даже убить женщин и детей».

«Гнев и негодование вызывают попытки Вашингтона замолчать ужасное преступление против российских граждан. Американцы не смогут „отсидеться“ за океаном и уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей», — поделился Антонов.

Представитель РФ также выразил мнение, что поведение Вашингтона свидетельствует «о гибели псевдогуманной внешней политики Америки в кровавом болоте украинского кризиса».

В Севастополе и Крыму 24 июня объявили Днем траура по погибшим в результате атаки ВСУ. В обоих регионах отменили культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные программы на телевидении и радио. На зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Севастополя уточнил число погибших после атаки киевского режима.

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Теракт на побережье Севастополя
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

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