Посольство США отреагировало на удар ВСУ по Севастополю: «Скорбим о потерях»

Американское диппредставительство в своем комментарии нашло, за что упрекнуть Россию.

Пресс-служба посольства США в Москве прокомментировала в беседе с сайтом 5-tv.ru обстрел Севастополя украинскими боевиками.

«Соединенные Штаты скорбят о любых потерях среди гражданского населения в этом конфликте. Мы предоставляем Украине американское оружие, чтобы она могла защищать свою суверенную территорию от вооруженной агрессии. Мы четко понимаем, что это оружие может быть использовано только против реальных военных целей», — сказали в посольстве.

Там отметили, что Россия может остановить этот конфликт, но для этого нужно «прекратить оккупацию суверенной украинской территории». Также в посольстве заявили, что якобы РФ атакует гражданское население, архитектуру и инфраструктуру Украины. Хотя в Минобороны России неоднократно отмечали, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

США и ряд западных стран назвали действия России вторжением. С первых дней СВО они оказывают помощь киевскому режиму, снабжая ВСУ оружием.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин находится на связи с руководством социального блока после теракта в Севастополе.