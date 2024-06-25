Посольство США отреагировало на удар ВСУ по Севастополю: «Скорбим о потерях»

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко Эксклюзив 3 583 0

Посольство США в Москве выразило соболезнование погибшим в Севастополе

Посольство США отреагировало на удар ВСУ по Севастополю: «Скорбим о потерях»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Американское диппредставительство в своем комментарии нашло, за что упрекнуть Россию.

Пресс-служба посольства США в Москве прокомментировала в беседе с сайтом 5-tv.ru обстрел Севастополя украинскими боевиками.

«Соединенные Штаты скорбят о любых потерях среди гражданского населения в этом конфликте. Мы предоставляем Украине американское оружие, чтобы она могла защищать свою суверенную территорию от вооруженной агрессии. Мы четко понимаем, что это оружие может быть использовано только против реальных военных целей», — сказали в посольстве.

Там отметили, что Россия может остановить этот конфликт, но для этого нужно «прекратить оккупацию суверенной украинской территории». Также в посольстве заявили, что якобы РФ атакует гражданское население, архитектуру и инфраструктуру Украины. Хотя в Минобороны России неоднократно отмечали, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

США и ряд западных стран назвали действия России вторжением. С первых дней СВО они оказывают помощь киевскому режиму, снабжая ВСУ оружием.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин находится на связи с руководством социального блока после теракта в Севастополе.

Тема:
Спецоперация
25 июн
Следком обнародовал результаты экспертиз по крушению Ил-76 с пленными ВСУ
25 июн
Войска России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ
25 июн
«На стол положен вариант»: когда и как может завершиться конфликт на Украине
25 июн
Российские операторы FPV-дронов уничтожили опорный пункт боевиков ВСУ в ДНР
25 июн
ВС РФ на мотоциклах под Угледаром. Лучшее видео из зоны СВО
25 июн
Армейская авиация ВКС РФ ударила по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 июн
ВС РФ поразили крупный логистический центр ВСУ с западным вооружением
24 июн
Точно по цели: экипажи танков Т-80 громят позиции ВСУ под Авдеевкой
24 июн
Расчет «Тюльпана» бьет позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 июн
Российский FРV-дрон против немецкого танка Lеораrd. Лучшее видео из зоны СВО
+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.28
-0.09 93.73
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:14
Секретное оружие: ученые выявили еще одно полезное свойство чеснока
1:56
«Приступ со всеми вытекающими»: маленький сын Саши Черно попал в реанимацию
1:34
«Планетный убийца»: астероид размером с Эверест приблизится к Земле
1:16
Десятки нарушений и неработающая сигнализация: что известно о пожаре во Фрязино
0:58
Эрдоган осудил теракт в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным
0:36
«Надо рожать!» — Виктория Боня волнуется за Ольгу Бузову

Сейчас читают

«Врет!»: Алсу обвинила Анастасию Решетову в связи с ее бывшим мужем
Вечеринка мыльных пузырей в Казани обернулась трагедией
Угроза жизни: названы четыре главных симптома обезвоживания
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака