«На стол положен вариант»: когда и как может завершиться конфликт на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 1 111 0

Ушаков: мирные предложения Путина помогут сразу остановить конфликт на Украине

«На стол положен вариант»: когда и как может завершиться конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Тема:
Спецоперация

Москва предоставляет простые условия, но Киев не спешит на них соглашаться.

Принятие мирных предложений президента России Владимира Путина позволит сразу же прекратить конфликт на Украине. Такое заявление сделал помощник лидера РФ Юрий Ушаков на форуме «Примаковские чтения».

«Нами на стол положен вариант, который в случае готовности принять его позволил бы буквально сразу прекратить военные действия», — сказал он.

Путин 14 июня на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин предложил самую реалистичную основу для мира на Украине. В частности, заявил об этом глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва предпринимает уже четвертую попытку достичь мира, однако Киев проигнорировал и ее.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
Спецоперация
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