«Самая реалистичная основа»: Лавров о предложении Путина по миру на Украине

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 33 0

Лавров: Путин предложил самую реалистичную основу для мира на Украине

«Самая реалистичная основа»: Лавров о предложении Путина по миру на Украине

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Москва предпринимает уже четвертую попытку достичь мира, однако Киев проигнорировал и ее.

Самую реалистичную основу для урегулирования украинского кризиса назвал президент России Владимир Путин. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Самая реалистичная основа была предложена президентом Путиным», — приводит слова главы ведомства агентство ТАСС.

Как заявил Лавров, российским лидером было четко и недвусмысленно сказано, что территории РФ, которые обозначены в Конституции России, должны быть полностью освобождены от иностранных войск и наемников.

Как утверждает Лавров, предложенные Путиным условия по урегулированию конфликта на Украине — уже четвертые со стороны Москвы.

Путин 14 июня на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны ОДКБ договорились о формировании новой Евразийской архитектуры безопасности. Почему одной из причин оказались действия НАТО?

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