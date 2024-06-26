«Ухудшилось зрение»: вдова умершего от ботулизма россиянина назвала симптомы
Умерший от ботулизма россиянин жаловался на ухудшение зрения
Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов
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Молодой человек за помощью к медикам обратился на следующий день после того, как ему стало плохо. Но было уже поздно.
Первые признаки ботулизма у умершего от ботулизма 21-летнего жителя Костромской области не были похожи на симптомы обычного отравления. Об этом заявила изданию «360» вдова молодого человека.
«Ухудшение зрения, нарушение координации. На вторые сутки уже все было плохо. Обратились к врачу», — сказала девушка.
Однако было уже поздно. Медикам не удалось стабилизировать состояние парня. В больнице назначили экспертизу, чтобы узнать точную причину смерти. Вдова еще не решила, будет ли она обращаться в суд.
«Сложно сказать. Нам надо сначала узнать точную причину смерти и уже исходя из этого решать что-то. <…> Судебная медэкспертиза прошла в минувший вторник», — добавила она.
Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России после употребления гражданами готовой еды из доставки. Первые случаи заболевания зарегистрировали в Москве, где люди подхватили инфекцию от продукции компании «Кухня на районе». За медицинской помощью обратились более 120 жителей столицы. В Московской области были госпитализированы 20 человек.
Позднее инфекцию выявили в Нижнем Новгороде и Казани. Там госпитализировали 17 и 18 пациентов соответственно. Часть пациентов находились в тяжелом состоянии, некоторых пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Было установлено, что люди отравились салатом с фасолью, которую приобрели в «Кухне на районе». В настоящее время уже задержаны генеральный директор сервиса доставки Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Уголовное дело передано в Главное следственное управление для дальнейшего расследования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что может последовать за вспышкой ботулизма в России.
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