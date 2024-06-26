Российские штурмовики с Сахалина подошли вплотную к Константиновке под Угледаром

Бессмысленными можно назвать попытки боевиков задержаться на донецком направлении. Оборона ВСУ на границе с Константиновкой терпит один крах за другим. Враг едва отбивает атаки российских штурмовиков, даже несмотря на численный перевес. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал подробности.

Впереди — танк с катковым минным тралом. Сразу за ним — боевые машины пехоты с десантом. Штурмовые отряды с Сахалина уже на подступах к Константиновке. Бои за этот стратегически важный форпост идут днем и ночью.

Один штурм — один взятый «опорник». Оборона ВСУ на границе с Константиновкой разваливается, противник с трудом отбивает атаки. Впрочем, основные враги наших штурмовиков сейчас не на земле, а в небе. Вот почему они атакуют малыми группами.

«Тактика сменилась. Раньше пытались количеством брать, сейчас уже сделали штурмовые группы. Очень много дронов работает, поэтому небольшое количество людей заходит, штурмует, закрепляется», — говорит командир штурмовой роты с позывным «Охотник».

Нужно как можно скорее проскочить открытый участок. Спрятаться негде — до ближайших окопов несколько сотен метров. В такие моменты штурмовики особенно уязвимы.

Автоматные очереди заглушают приказы командиров. Но бойцы передовых отрядов понимают все без слов.

У противника — численный перевес, но это ему не помогает. Один из недавних примеров внезапной штурмовой атаки — Новомихайловка. Тогда 12 российских бойцов отбили «опорник», в котором прятались 20 солдат противника. А ведь им было проще: они сидели в глухой обороне, окопались с ног до головы.

Сами штурмовики рассказывают: под Константиновкой — сражаться полегче. Впрочем, и там врагов хватает.

«Не скажу, что там такие серьезные укрепрайоны. В Новомихайловке они были потяжелее. Но когда зашли туда, мы все это прорвали и шли достаточно уверенно и быстро. Все работать, исходя из своего опыта», — говорит командир штурмового отряда с позывным «Десятый».

Опыта бойцы набираются на полигонах. Здесь же тщательно планируют каждую вылазку, оттачивают навыки.

Тактическое планирование каждого штурма помогает продвижению вперед. До все той же Константиновки остались сотни метров. Освобождение этого села даст возможность огневого контроля трассы на Угледар. Это позволит окружить мощный гарнизон и начать его осаду.