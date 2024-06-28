Камала Харрис: президент США Байден провел дебаты с Трампом не лучшим образом
Фото: Reuters / Elizabeth Frantz
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Собирается ли действующий американский лидер снять свою кандидатуру с выборов?
Действующий президент США Джо Байден начал дебаты с Дональдом Трампом далеко не самым лучшим образом, но финал оказался «сильным». Об этом в беседе с журналистами телеканала CNN заявила вице-президент Камала Харрис.
«Это был медленный старт, но зато финиш был сильным», — сказала Харрис в эфире.
Так ответила вице-президент США на вопрос, связанный с паникой в рядах Демократической партии после неудачных для Байдена дебатов с Трампом. Причем Харрис признала, что контраст между политиками был ярким — президент все же показал свою железную волю.
Харрис подчеркнула, что Байден не снимет свою кандидатуру с участия в грядущих выборах главы государства.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные противники уже набрали достаточно голосов на предварительных голосованиях, а почти все остальные кандидаты добровольно вышли из гонки.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Джо Байдену было тяжело вести дебаты с Дональдом Трампом.
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