Сторонники Байдена хватаются за голову: как дебаты с Трампом породили мемы в сети

Эфирная новость 193 0

После дебатов Байдена и Трампа в сети появилось большое количество мемов

Фото, видео: Reuters / Brian Snyder; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Не остался в стороне и Илон Маск, пошутив про победу, но не кандидатов.

Главное политическое шоу в США — дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа — вызвали бурную реакцию среди граждан. Свои эмоции американцы поспешили выразить в мемах.

Сторонники Байдена в панике хватаются за голову — сам президент умирает или сходит с ума, а Трамп вообще не понимает, о чем говорит его соперник. При этом страной на самом деле управляет экс-президент Барак Обама. Такими шутками зрители наградили шоу в прямом эфире CNN, где Байден и Трамп осыпали друг друга обвинениями и оскорблениями, включая непечатные выражения.

Не остался в стороне и Илон Маск, пошутив про победу, но не кандидатов, а мемов. Глава Space X недвусмысленно намекнул, что ни Байден, ни Трамп в лидеры Штатов не годятся.

Тема:
Выборы президента США 2024
28 июн
«Сам дурак»: почему Трамп выиграл дебаты с Байденом
28 июн
«Весь мир взорвется» — главные заявления с дебатов Байдена и Трампа в США
28 июн
«Медленный старт» — вице-президент США признала неудачу Байдена на дебатах
28 июн
«Спотыкается и бормочет» — международная реакция на дебаты Байдена и Трампа
28 июн
«Самый постыдный момент истории»: чем запомнились первые дебаты Байдена и Трампа
28 июн
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом
28 июн
Начало заносить: Джо Байден заикается и оскорбляет Трампа на дебатах
28 июн
«Это позор»: Трамп обвинил Байдена в превращении США в страну третьего мира
26 июн
Ставки на кандидатов: букмекеры предлагают заработать на дебатах Байдена с Трампом
25 июн
Все спланировано: как Байден мог повлиять на освобождение Ассанжа и для чего
+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
85.75
0.79 92.42
1.43
Шесть знаков зодиака получат шанс кардинально изменить свою жизнь: гороск...

Последние новости

22:17
«Привет, наследники!» — Беглов открыл праздничный концерт «Алые паруса»
22:17
«Останется в воспоминаниях на всю жизнь» — выпускники из Белоруссии об «Алых парусах»
22:16
Почувствуете в 45-60 лет: к каким страшным последствиям приводит лень
22:01
На Дворцовой площади Петербурга начался праздничный концерт «Алые паруса»
21:55
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2024»
21:50
«Не хочется яркости»: Решетова сменила имидж на фоне скандала с мужем Алсу

Сейчас читают

В зоне боев: спасет ли Блиновского участие в СВО от уголовного преследования
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2024»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Организаторы раскрыли имена хедлайнера и ведущих «Алых парусов — 2024»!

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака