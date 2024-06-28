Кухня закрыта: работа сервиса доставки еды приостановлена после отравлений

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 141 0

Работу «Кухни на районе» приостановили на 90 суток

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Массовые отравления в России

Компании грозил штраф после случаев ботулизма в нескольких регионах России, однако суд принял другое решение.

Деятельность компании «ЛокалКитчен», известной как «Кухня на районе», приостановлена на 90 суток после случаев ботулизма у жителей нескольких регионов России. Такое решение принял Люблинский районный суд Москвы, говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Люблинский районный суд города Москвы удовлетворил требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по городу Москве в Юго-Восточном административном округе и приостановил деятельность ООО „ЛокалКитчен“ на 90 суток», — говорится в сообщении.

«Кухне на районе» после массового отравления людей готовой едой грозил штраф или приостановка работы, суд решил избрать более серьезную меру.

Вспышка ботулизма в регионах России

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Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России после употребления гражданами готовой еды из доставки. Первые случаи заболевания зарегистрировали в Москве, где люди подхватили инфекцию от продукции компании «Кухня на районе». Позднее ботулизм выявили в Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге.

Некоторые пациенты находились в тяжелом состоянии, их пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Было установлено, что люди отравились салатом с фасолью, которую приобрели в «Кухне на районе». Были задержаны генеральный директор сервиса доставки Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Уголовное дело передано в Главное следственное управление для дальнейшего расследования.

В России тем временем создают вакцину от ботулизма. Планируется, что исследования завершатся в следующем году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первые признаки ботулизма у умершего 21-летнего жителя Костромской области не были похожи на симптомы обычного отравления.

Тема:
Массовые отравления в России
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