Предвыборное противостояние бывшего и нынешнего лидера Соединенных Штатов прошло накануне.

В офисе президента* Украины Владимира Зеленского произошел «большой переполох» после недавних предвыборных дебатов действующего американского лидера Джо Байдена и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского», — написал политик в посте.

Он отметил, что сейчас в Киеве поставлен главный вопрос: что делать дальше? По мнению Дубинского, лидер Незалежной обязан осознавать — конфликт с Россией стоит закончить до выборов в Штатах.

Дело в том, что Зеленский может стать «проблемой» для реализаций планов нового президента Штатов. Впрочем, как и для намерений старого, подчеркнул депутат.

«Можно бесконечно упираться рогами в «границы 91 года», но всем очевидно, что без поддержки этого плана в США (а его не поддерживает уже даже действующая администрация), и при неоднородности ЕС — эти рога быстро «опилят», — уверен Дубинский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мировые СМИ назвали дебаты Байдена и Трампа катастрофой. «Противостояние» прошло в ночь на 28 июня.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти