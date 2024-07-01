«Русская наука побеждать!» — что для ВС РФ означает взятие «опорника» ВСУ в ДНР

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 40 0

Эксперт Литовкин: взятие ВС РФ опорника ВСУ в ДНР — русская наука побеждать

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников; личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Подобные победы становятся возможны благодаря смекалке и грамотному владению военным искусством, заявил военный эксперт.

Взятие ВС РФ крупного опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточной окраине населенного пункта Кирово в Донецкой народной республике (ДНР) — это русская наука побеждать, заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru военный эксперт Виктор Литовкин.

«Это русская наука побеждать! Любые населенные пункты важны для наших вооруженных сил: поселок за поселком мы освобождаем территорию Донецкой Народной Республики», — сказал эксперт.

ВС РФ заняли крупный опорный пункт ВСУ с помощью подземного туннеляВС РФ заняли крупный опорный пункт ВСУ с помощью подземного туннеля. ИЗВЕСТИЯ

Виктор Литовкин отметил, что подобная победа не первая в истории русской армии. Так, в годы Великой Отечественной войны во время операции «Багратион» советские танки смогли пройти по болоту, где немцы этого не ожидали, и зашли к ним в тыл. А также полководец Александр Суворов во время войны с французами прошел через Альпы, зайдя в тыл противнику. Все это, как и недавняя победа, случились благодаря смекалке и грамотному владению военным искусством, добавил Литовкин.

«Мы можем гордиться нашими ребятами. Они обязательно получат награду за свой подвиг», — добавил эксперт.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как штурмовики на мотоциклах взяли опорники ВСУ под Угледаром.

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Спецоперация
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