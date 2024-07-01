Огонь из всех орудий: артиллеристы помогают пехоте наступать под Угледаром

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Российские артиллеристы помогают пехоте наступать под Угледаром

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В день расчеты делают по несколько десятков выстрелов.

На южно-донецком направлении противника громят артиллеристы. Под их прикрытием штурмовые группы один за другим нейтрализуют опорные пункты врага. Слаженная работа позволяет нашим войскам продвигаться все дальше в глубину обороны, перерезая противнику стратегически важные пути снабжения. На передовой работает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Позиции артиллеристов группировки «Восток» — на угледарском участке южно-донецкого фронта. Темп артподдержки — максимальный. Залпы из всех калибров и систем.

Мы на позиции артиллерии, вот там Д-20, смолкает детектор дронов. Знакомимся с подразделением. Вместе они уже больше года. Рассказать больше старшина батареи с позывным «Ястреб» не успевает. Интервью приходится прервать.

«Идет наступление, в ночь до двадцати выстрелов», — отмечает военнослужащий.

Цель «дежурная», говорят артиллеристы. Опорный пункт в той части Константиновки, которая пока еще под контролем ВСУ.

Корректировка с воздуха. Доводка координат вручную.

Далеко находимся. Но даже отсюда Д-20 хорошо слышно. Одна из самых громких пушек, а главное — точная. Снаряды Д -20 летят примерно на 17 километров. Артиллеристы раз за разом выцеливают вражеские «опорники», которые мешают нашим штурмовым группам подбираться к Угледару.

Артиллеристы, как правило, меняют позиции. Но даже на огневой приходится окапываться.

Сил на контрбатарейный ответ у врага уже не осталось. Д -20 не страшна украинская артиллерия, куда опаснее дроны.

«Мало летит. Основное — это камикадзе. Защитили снаряды, чтобы они хотя бы не детонировали. Постоянно маскируем орудие», — говорит старший наводчик с позывным «Дельта».

В день — по двадцать, а то и тридцать выстрелов. Сколько необходимо штурмовой пехоте, которая пытается отрезать от снабжения угледарскую группировку ВСУ.

«Обстановка, как у всех, стабильно напряженная. Потихоньку двигаемся к победе. Вскрыли опорный пункт. Больше там никто не появится», — докладывает командир орудия с позывным «Оскар».

Артиллеристы маскируют орудие. А мы уезжаем с огневой. Но расслабляться рано. Только покинули позицию. Стало еще сильнее разрываться.

Через 20 минут сигнал стих. Отработали зенитчики. Противник снова не добился своей цели.

Тема:
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