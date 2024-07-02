Взяли под контроль: российские бойцы заняли село Спорное под Донецком

Эфирная новость 1 0

Освобождение этого населенного пункта откроет путь к Северску.

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Свои позиции украинские боевики теряют и в ДНР. Так, все передвижения националистов в районе села Спорное находятся под контролем. Точность координат для нанесения ударов по противнику сообщают наши разведчики. Взятие населенного пункта открывает для наших бойцов путь к Северску, а затем к Славянску и Краматорску. С передовой — репортаж корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Окрестности Спорного на северском направлении считаются одной из самых опасных точек — попасть сюда теперь можно только на транспорте в сумерках.

Противник использует все средства, чтобы замедлить наступление, — выжигает землю. Ответ приходит из командного пункта. По скоплению сил противника бьют термобарическими снарядами.

После быстрой корректировки крупную площадь накрывает расчет «Солнцепека». Уже с рассветом подключается не артиллерия, а операторы FPV-дронов со своими точными и колющими ударами. Таких ударов наносят с десяток по самым крупным опорным пунктам в Спорном.

Враг понимает, что так теперь выглядит аналог артподготовки. ВСУ подтягивают к Спорному резервы, но это не остается незаметным для наших разведчиков. 

В таких случаях в бой выступают реактивщики седьмой бригады и полным пакетом выставляют настоящий огневой заслон перед противником. Это тот случай, когда одного «Града» недостаточно, — враг отступать не собирается. Начальник артиллерии решает пойти на риск — выводит к огневой сразу три машины.

Российская пехота выводит поселок Спорное из серой зоны и заявляет о контроле ключевых участков населенного пункта. Вчерашние шахтеры пишут новую историю Донбасса.

«Сложно, но полегче, чем в шахте. Машина простенькая, все по стариночке, ничего сложного нет: кнопочки, педальки, все нормально», — поделился один из российских военнослужащих.

Все, чем может сейчас отвечать противник, — удары дронами, но здесь к этому готовы.

Неприятный нюанс работы на данной территории. Получается — на небе ни облачка, сухо, светло, но с другой стороны — это идеальные условия для врага, чтобы следить за любым перемещением наших войск. Поэтому по любому поводу, только появляется в небе беспилотник, тут же ищем укрытие, которое, очевидно, не супернадежное, но других нет.

Параллельно российские войска заняли ключевые опорные пункты в Новоалександровке и Раздоловке. Основной удар теперь направлен в сторону Верхнекаменского и Звановки, чтобы окружить Северск сразу с нескольких направлений.

Тема:
Спецоперация
2 июл
«Уловка»: в Совфеде назвали слова Зеленского о переговорах с РФ глупостью
2 июл
Терпение и опыт: российские ракетчики уничтожили скопление самолетов ВСУ
1 июл
Кремль о стягивании боевиков ВСУ к границе Белоруссии: «Причина для беспокойства»
1 июл
ВС РФ освободили населенные пункты Степовая Новоселовка и Новопокровское
1 июл
Вчерашние шахтеры пишут новую историю Донбасса: как шли бои за Спорное в ДНР
1 июл
Российские военные впервые показали внутреннее устройство ракеты ATACMS
1 июл
Средства ПВО уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников над регионами России
1 июл
Российский «Град» громит технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 июл
Огонь из всех орудий: артиллеристы помогают пехоте наступать под Угледаром
1 июл
Российские танки уничтожили «опорник» ВСУ под Угледаром. Лучшее видео из зоны СВО
+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
87.30
1.55 93.96
1.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:20
Взяли под контроль: российские бойцы заняли село Спорное под Донецком
4:57
«Прекратите уже»: Навка и Авербух отреагировали на планы Загитовой создать свое ледовое шоу
4:37
Сколотить союз: у Макрона остался единственный выход после поражения на выборах
4:18
«Кто позовет после этого?» — карьера Кологривого пошла под откос после дебоша
3:58
США выделили Польше кредит в размере двух миллиардов долларов на ПВО и ПРО
3:39
«Нужно срочно спасать руки»: чем для Киркорова может обернуться сделанные тату

Сейчас читают

Пощечина Мелони может стоить фон дер Ляйен поста главы Еврокомиссии
Отдыхающие в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака