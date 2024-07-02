Настоящее пекло: москвичей ждет мучительная жара днем 2 июля

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Столбик термометра может подняться до отметки +34 градусов.

Настоящее пекло: москвичей ждет мучительная жара днем 2 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Переменная облачность, отсутствие осадков и жара до +34 градусов. Такая погода ожидает москвичей и гостей столицы днем 2 июля. Соответствующей прогноз появился на сайте Гидрометцентра.

Специалисты Гидрометцентра успокаивают, что ночью будет попрохладнее, но даже обещанные ими +19 градусов на столбиках термометров — все равно рекордно высокая температура.

Московская область, отмечают эксперты, может столкнуться с еще более сильной жарой. Температура будет варьироваться от +31 до +36. Однако ночью ожидается до +16 градусов.

Столицу ждет юго-западный ветер, который будет двигаться со скоростью пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-741 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как защитить квартиру от жары. Например, решить проблему с перегревом квартиры помогут светоотражающая пленка на окнах или обычные шторы. Оптимальная же температура в помещении должна варьироваться от 20 до 22 градусов тепла. 

Тема:
Погода
1 июл
Беспощадное лето: как защитить квартиру от жары
1 июл
Такого не было 100 лет! Какой будет погода в Москве на этой неделе
1 июл
Изматывающая духота: как выспаться в аномальную жару
1 июл
Прощай, смартфон: эксперт объяснил, чем жара может навредить гаджету
28 июн
Такого не было 100 лет: июль в Москве начнется с рекордного зноя
27 июн
Москву накроет летний зной: чего ждать от погоды в ближайшие дни
27 июн
«Ненасытный циклон»: синоптик о возможном влиянии погоды на ЧП с поездом в Коми
21 июн
Два человека погибли, 300 машин повреждено: последствия урагана «Эдгар» в Москве
20 июн
«Что творится»: Яна Рудковская попала в ураган в Москве
20 июн
Поваленные деревья и человеческие жертвы: на Москву обрушился ураган «Эдгар»
+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
87.30
1.55 93.96
1.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:51
Многие вирусные инфекции и язва роговицы: чем опасен синдром сухого глаза
6:34
Настоящее пекло: москвичей ждет мучительная жара днем 2 июля
6:16
«Одна из самых престижных премий»: главные гости и лауреаты церемонии «Ника»
6:00
«Ночные охотники» громят замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:40
Евродепутат от ФРГ осудил отмену аккредитации «Известий» на саммит НАТО
5:20
Взяли под контроль: российские бойцы заняли село Спорное под Донецком

Сейчас читают

Пощечина Мелони может стоить фон дер Ляйен поста главы Еврокомиссии
Отдыхающие в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака