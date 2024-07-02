Расчеты «Искандер-М» нанесли групповой удар по украинскому аэродрому «Миргород»

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Семь украинских истребителей стали целью российских сил.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Вооруженных сил России уничтожили самолеты украинских боевиков на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. Кадры объективного контроля поражения цели в зоне спецоперации публикует Минобороны России.

Российские войска нанесли групповой ракетный удар по стоянке украинских самолетов. Объективный контроль подтвердил уничтожение вражеской военной техники. В частности, армия Украины лишилась пяти действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два находящихся на ремонте самолета были повреждены.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские артиллеристы помогают наступлению пехоты под Волчанском. Расчеты атакуют позиции противника в круглосуточном режиме.

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