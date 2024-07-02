«Секретов не осталось»: российские военные изучили устройство ракеты ATACMS

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Военные РФ полностью изучили взрыватель американской ракеты ATACMS

«Секретов не осталось»: российские военные изучили устройство ракеты ATACMS

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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Тема:
Спецоперация

Эксперты также вскрыли корпус взрывателя и обнаружили внутри сложный механизм.

Российские специалисты полностью изучили сложный и многокомпонентный взрыватель оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS, которые производятся в Соединенных Штатах и поставляются на Украину. Боевики ВСУ использовали это оружие в том числе для атак на Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по работе с вооружением.

Специалист на опубликованном агентством видео показал боевую часть устройства, которая была изначально разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем ее установили на ATACMS. Российские специалисты обезвредили взрыватель, на нем установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества направлены на экспертизу.

Эксперты также вскрыли корпус взрывателя и обнаружили внутри сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач. Так, устройство находилось в боевом положении. У взрывателя имеется «часовая система дальнего возведения за счет подвижного маятника».

«Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система дублированная. Установлено четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах», — объяснил эксперт.

Данная сложная конструкция связана с безопасностью применения. Эксперты уже изучили взрыватель.

«Он практически изучен, секретов в нем для нас не осталось никаких», — подчеркнул специалист.

Атака боевиков ВСУ на Севастополь ракетами ATACMS

Боевики ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Причем четыре из них были сбиты силами ПВО, одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили 153 человека, в том числе 27 детей. Как уточнял губернатор региона Михаил Развожаев, в этом происшествии погибли четыре человека — два ребенка и двое взрослых гражданских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные впервые показали внутреннее устройство ракеты ATACMS. Они изучают систему наведения и коррекции полета американских снарядов.

Тема:
Спецоперация
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