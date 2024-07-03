Российские зенитчики поражают воздушные цели. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Опубликовано видео, как комплекс «Стрела-10» поражает воздушные цели ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ продолжают успешное наступление на позиции противника на фронте.

Комплексы «Стрела-10» группировки войск «Север» стали надежным щитом для российской пехоты в зоне проведения спецоперации. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Зенитчики способны поражать все типы целей — самолеты, вертолеты, дроны и даже баллистические ракеты. Комплексы предназначены для прикрытия пехоты, а в деле защиты границы становится важным элементом ПВО.

На опубликованном Минобороны видео ЗРК «Стрела-10» производит поиск целей. И уже не отпускает…

«Мной были уничтожены БпЛА „Валькирия“, „Фурия“, „Баба Яга“. Комплекс оснащен тепловизорами и обеспечивает работу в ночное время суток», — рассказал командир взвода батареи с позывным «Зенит».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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