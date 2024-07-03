Никаких объятий: встреча Орбана с Зеленским прошла в дежурном формате

Обсудить украинский кризис и пути его разрешения — в Киев сегодня прибыл венгерский премьер-министр. Это первый с начала конфликта визит Виктора Орбана в страну. Примечательно, что он не стал обниматься с Зеленским и ограничился дежурным рукопожатием. А начал с главного — предложил Зеленскому остановить огонь. Подробнее рассказывает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Зеленский лично встречает Виктора Орбана у входа в резиденцию, внутри собрался весь кабмин. В Киеве понимают значение этого визита. Он не рядовой. Теперь Венгрия председательствует в ЕС и представляет весь Евросоюз.

«Я думаю, это главная повестка для Европы — и она будет оставаться таковой ближайшие шесть месяцев председательства Венгрии в ЕС — это необходимость остановить войну и достичь мира между Россией и Украиной», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Главная тема первого за последние 12 лет визита премьер-министра Венгрии на Украину — мирные соглашения с Россией. План, представленный Орбаном, прост: сперва прекращение огня, потом — переговоры.

«Подумайте, можем ли мы изменить порядок и заключить сначала соглашение о прекращении огня. Это дало бы шанс ускорить мирные переговоры», — заявил Орбан.

На совместной пресс-конференции Зеленский только кивал и обещал подумать над венгерским предложением, но уже после замглавы его офиса Игорь Жовква заявил: план Орбана неприемлем.

Венгрия — одна из немногих стран, что всегда выступала против поставок оружия Киеву, и, уж тем более, ввода сухопутных войск альянса в зону конфликта, а также против антироссийских санкций, которые уже подорвали экономику самой же Европы.

«Орбан, как председатель ЕС, предложит свою повестку, но против него будет почти весь Евросоюз, за исключением главы Словакии Фицо. Крупные игроки — такие, как Франция, Германия, Италия — всегда выступали против его инициатив, в том числе и мирных», — заметил Эммануэль Леруа, политолог, директор института истории развития российско-французских отношений.

Но будут ли против теперь — уже вопрос. Последние дебаты стали для Байдена провальными, а Трамп обещал решить украинский конфликт за сутки.

Орбан — сторонник Трампа, у них хорошие личные отношения, и возможно, в случае с Украиной даже посредник в будущих переговорах. А к ним Банковую уже явно подталкивают партнеры. В последнем интервью Зеленский даже не упоминал свою формулу, и говорил не о выходе к границам 1991 года, а о том, что страна выиграет, если Киев устоит. Возможно, это подготовка общественного мнения к признанию победы России.

«Моя цель — сделать доклад в Евросовете о возможности мирного урегулирования. Для того чтобы понять эти возможности, надо сначала определить границы других сторон. Именно этим я занимался сегодня — выяснял, есть ли возможность поменять методологию, которой пользовались до этого», — заявил Орбан.

Это Орбан сказал сразу после встречи с Зеленским. «Определить границы сторон», — речь, скорее всего, о будущих территориальных уступках Украины. А ведь именно о том же и так же обтекаемо в своем последнем интервью говорил Трамп.

«Если бы я находился у власти, все было бы предметом переговоров. Я думаю, что украинцы имеют право оставить себе большую часть того, что заслужили. И я думаю, что Россия на это согласилась бы. Просто нужен хороший посредник или переговорщик, которого у нас сейчас нет», — заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

И здесь у Орбана есть дополнительный козырь в рукаве — не первый год он говорит о нарушении прав венгров, проживающих в Закарпатье на территории Украины. Это еще один рычаг для переговоров по потенциальному членству страны в ЕС и мирному соглашению. Ведет эти переговоры Будапешт и с Москвой. Вечером план урегулирования кризиса по телефону обсудили глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. И едва ли кто-то уже вспоминал о пресловутой «формуле Зеленского».