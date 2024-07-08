«Движемся спокойно»: российские бойцы рассказали о новейших системах РЭБ в зоне СВО
Российские бойцы рассказали о новейших системах РЭБ в зоне СВО
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Лисицын; 5-tv.ru
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Сегодня их устанавливают на боевые машины для защиты от вражеских дронов.
В зоне СВО российские военные заняли новые рубежи. Отряды ВС РФ продвигаются в районе Часова Яра в ДНР. В этом им помогают новейшие системы РЭБ, которые устанавливают на боевые машины.
Механизм работы устройства держится в тайне. Но военному корреспонденту «Известий» Денису Кулаге некоторые секреты все-таки рассказали.
Все дома, что встречаются не пути, выжжены до основания. Говоря о состоянии домов в самом селе Покровском, достаточно выйти на любую улицу. Разрушен на 90% весь жилой фонд в селе и удары вражеские, судя по всему, продолжаются.
Путь к укрытию артиллеристов преодолевается пешком. В итоге совместно с казачьими расчетами удается благополучно добраться к месту, где уже во всю идет подготовка «Градов» к огневой работе.
«Перезарядкой «Градов» сейчас уже никого не удивишь, все-таки идет третий год военной спецоперации. А вот деталь поинтереснее — система РЭБ, которую сейчас устанавливают на каждую боевую машину. С определенными хитростями, которыми здесь не делятся, потому что это все — строжайшая тайна и возможность максимально защитить российские расчеты.
«Вражеские, так сказать, дроны, не подлетают. Как бы все хорошо, и движемся спокойно», — рассказывает российский боец.
Также спокойно водитель выводит технику к очередной огневой. Результаты ударов — после продолжительного возгорания возникает серия детонации вражеских снарядов.
По возвращению технику лично осматривает командир батареи с позывным «Кадиллак». Эта машина несколько раз попадала под вражеский удар, но всегда возвращалась с задания.
«Это все вот тогда Excalibur прилетел, и эта же машина пострадала от дрона. Один дрон прилетел в радиатор, а второй вот именно в подкапотное пространство», — говорит военнослужащий ВС РФ.
Поэтому свои расчетам командир назначает, помимо боевой работы, бесконечные тренировки, чтобы сократить нормативное время работы РСЗО минимум на 50%.
«Дронов много. Поэтому и те нормативы, которые прописаны, они, я считаю, что их необходимо ускорить», — признается военнослужащий ВС РФ с позывным «Кадиллак».
Ускоряет темпы вслед за реактивщиками и наша пехота — после падения микрорайона «Канал» в Часов Яре, важно не сбавлять обороты, чтобы не дать противнику опомниться.
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