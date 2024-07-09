Расчет ЗРК «Стрела-10» прикрыл артиллерийские позиции. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как ЗРК «Стрела-10» уничтожил беспилотник ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» обеспечил воздушное прикрытие артиллерийских позиций ВС РФ на авдеевском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Осуществляя прикрытие, зенитчики сбили украинский беспилотник самолетного типа. Вражеская «птичка» с воздуха искала артиллерийские орудия с целью их уничтожения.
Российские бойцы попытались сбить БПЛА огнем из 7,62-мм пулемета Калашникова, однако большая высота полета разведывательного дрона не позволила поразить его. Тогда на помощь пришла «Стрела-10», и цель была успешно поражена ракетой.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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