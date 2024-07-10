«Максимально серая мышь»: на кого Зеленский готовится поменять Сырского

Глава киевского режима «зачищает поле» перед выборами, которые рано или поздно придется проводить.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может составить конкуренцию президенту* страны Владимиру Зеленскому на выборах главы государства, которые рано или поздно киевскому режиму придется проводить.

Поэтому Зеленский постарается устранить его любым способом, как ранее устранил предшественника Сырского на посту главкома ВСУ Валерия Залужного, уверен политолог Антон Бредихин.

«У Зеленского сейчас задача одна: полностью зачистить поле возможных кандидатов на пост президента страны и остаться одному, чтобы и в дальнейшем быть единым кандидатом от всего „коллективного Запада“. Он сейчас будет выискивать наиболее сильных конкурентов, наиболее авторитетных людей в армии, и постепенно убирать их», — заявил эксперт в комментарии 5-tv.ru.

Точно так же глава киевского режима будет поступать с чиновниками и политиками, которых некие внешние силы захотят выдвинуть на пост президента Украины, добавил Бредихин.

«Он (Зеленский — Прим. ред.) будет говорить, что они негодные вояки, чиновники, политики, и будет пытаться нивелировать их влияние на украинское общество», — пояснил эксперт.

В том, что найдутся влиятельные силы, которые захотят поставить во главе Украины именно Сырского, Бредихин не сомневается.

Отправят за границу или просто убьют

Методов устранения главкома у Зеленского предостаточно: от фактической отправки в эмиграцию, что произошло с Залужным, до весьма распространенного в украинской политике физического устранения. Не исключено, что Сырского просто-напросто убьют, отметил Бредихин.

При этом на освободившееся место главкома, по словам политолога, поставят «кого-нибудь незаметного, блеклого, неактивного».

«Максимально серая мышь, которая будет непопулярной, не будет светиться в информационном поле. Такая, чтобы в случае чего — была, да и сплыла», — считает эксперт.

Могут и вовсе назначить на место главкома «исполняющего обязанности», что тоже широко практикуется на Украине, добавил Бредихин. Он напомнил, что был период, когда «и.о.» правили этой страной около полугода (имеется в виду время после государственного переворота в 2014 году — Прим. ред.).

Зеленский не решает

Инициатива убрать Сырского, по мнению политолога, исходит не от самого Зеленского, а от тех, кто им руководит и кому выгодно, чтобы он оставался у власти на Украине.

«Зеленский никогда не действует сам, за ним стоят очень серьезные силы на Западе, которые тоже пытаются сделать так, чтобы именно у их кандидата в дальнейшем осталась единственная возможность стать вновь президентом Украины», — пояснил Бредихин.

При этом он не исключил, что и сам Зеленский в определенный момент станет неудобен своим кукловодам, и его уберут так же, как он намеревается убрать Сырского. Тем более что слухи о планах британских спецслужб устранить главу киевского режима возникали уже неоднократно.

«Идет постоянный торг между элитами на Западе, внутри англосаксонского мира, между США и Великобританией. В формате этого постоянного торга они пытаются достичь какого-то выгодного только им результата. Поэтому здесь все зависит от того, какие расклады будут между демпартией и республиканцами в США, консерваторами и лейбористами в Великобритании. Именно в таком формате будет мыслиться дальнейшее будущее как Зеленского, так и всей Украины», — заключил Бредихин.

На поводу у националистов

Конфликт между Зеленским и Сырским, а по сути между гражданским и военным руководством Украины, стремительно набирает обороты.

Громкий скандал разразился в первых числах июля, когда Зеленский по требованию главарей нацформирований, воюющих в составе украинской армии, отправил в отставку командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

Тогда начальник штаба полка «Азов»** Богдан Кротевич обвинил Содоля в военных преступлениях, заявив, что командующий «убил больше украинских солдат, чем любой российский генерал».

Кротевича поддержали другие националисты, обвинив генерала в бездарном личном управлении взводами и ротами, которое привело к большим потерям.

Также Содолю предъявили претензии в назначении лояльных ему командиров бригад, которые не ценят личный состав, но зато берегут имущество и выдают на передовую минимум дронов.

Наконец, близкая к офису президента депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала Содоля «кулуарным мясником» и заявила, что во время прорыва российской армии в районе Торецка в середине июня он «пьянствовал» в Одессе. В подтверждение она опубликовала фото, на котором генерал запечатлен с рюмкой в руке во время застолья.

Результатом массированной атаки на Содоля стало его увольнение и назначение на его место бригадного генерала Андрея Гнатова, до этого занимавшего пост заместителя командующего войсками оперативного командования «Юг» сухопутных войск ВСУ.

К слову, Гнатов ранее считался главным конкурентом главкома Залужного. Теперь же, видимо, он станет оппонентом и вероятным сменщиком Сырского.

Отказался выполнять приказ?

Одновременно с отставкой Содоля началась открытая информационная кампания против самого Сырского.

Все та же Безуглая потребовала возбудить в отношении генерал-полковника уголовное дело за провалы украинских войск на передовой.

Нардеп заявила, что средняя укомплектованность бригад в ВСУ составялет всего 40–50%, однако командование вместо доукомплектации создает новые подразделения.

Делается это якобы для того, чтобы пристроить побольше офицеров и генералов, создать дополнительные «тыловые схемы» и «размазать» технику по всей линии фронта. В таких условиях, заявила Безуглая, ВСУ теряют позиции и людей, но командование все устраивает.

Также депутат, по ее словам, подала заявление против Сырского в госбюро расследований, потому что ее не пускают на линию фронта. Безуглую поддержал экс-нардеп Игорь Луценко, который заявил, что в украинской армии идет борьба двух поколений командиров — советской школы и молодых, которые выдвинулись после 2014 и 2022 годов.

При этом «старые», по словам Луценко, представляют собой «коллективного Януковича» и относятся к солдатам, как к рабам.

В свою очередь Сырский, по некоторым данным, в июне впервые отказался выполнять указание Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака о масштабном наступлении. Свой отказ главком мотивировал отсутствием авиационной поддержки.

На фоне усиливающихся разногласий между военным и гражданским руководством Украины российская армия продолжает развивать наступление.

Так, в июне Минобороны РФ сообщило о взятии восьми населенных пунктов и интенсивных боях на подступах к Часову Яру, Торецку, Волчанску и другим городам.

В связи с этим неудивительно, что офис Зеленского пытается переложить ответственность за неудачи на фронте на военное руководство и лично Сырского.

Отягчающие обстоятельства

В свою очередь военные эксперты, оценивая текущее положение и перспективы украинской армии, считают вероятной и даже неизбежной скорую отставку главкома ВСУ.

Так, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский отметил, что Сырский очень слаб в аппаратном плане и не имеет крепких связей в окружении Зеленского.

К тому же у него нет той поддержки в войсках, какая в свое время была у Залужного. Напротив, именно в армии ему дали прозвища «Мясник» и «Генерал 200».

Наконец, еще одним весомым отягчающим обстоятельством для Сырского могут стать обучение в Московском высшем общевойсковом командном училище и родственные связи в России.

Политолог Дмитрий Родионов считает, что Сырского и вовсе с самого начала планировали сделать «козлом отпущения», назначив главкомом только для того, чтобы возложить ответственность за все неудачи ВСУ, а потом аккуратно «слить».

Поэтому, послужив еще какое-то время в качестве «громоотвода» для режима Зеленского, Сырский неизбежно отправится в отставку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Зеленский начал склоняться к мирному диалогу с Россией.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

** — организация признана террористической и запрещена в РФ.