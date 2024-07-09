Глава киевского режима со своей раздутой гордыней скорее вступит в вечную битву, нежели пойдет на компромисс. Однако его позиция начала меняться.

Президент* Украины Владимир Зеленский начал допускать мирные переговоры с Россией. Об этом заявил украинский писатель Сергей Майдуков в колонке для журнала Newsweek.

Автор подчеркнул, что глава киевского режима имеет крайнюю степень упрямства и раздутую гордыню. По словам Майдукова, с такими качествами Зеленский скорее предпочтет вступить в вечную битву, а не искать компромисс.

«И все же он (Зеленский. — Прим. ред.) удивил меня, найдя в себе смелость посмотреть правде в глаза. Теперь ясно, что он склоняется к переговорам», — указывается в публикации.

Отмечается, что первым к необходимости провести мирные переговоры пришел глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Прежде тот заявил о возможном приглашении представителя России на следующую конференцию по Украине.

В то же время Зеленский находится перед трудным выбором, ведь согласие на мирное урегулирование конфликта может ударить по его рейтингу. При этом отказ от переговоров с Россией приведет к катастрофе на Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Следует отметить, что Киев отказывается от переговоров с марта 2022 года, последняя встреча представителей стран состоялась в Стамбуле. Закон, запрещающий Зеленскому переговоры с Путиным, был принят в октябре 2022-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что в офисе Зеленского допустили передачу предложений о мире с Россией через посредников. Происходить это будет по формату зернового соглашения. Однако не все страны могут играть роль посредника.