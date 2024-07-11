Штурмовики выдавливают ВСУ на южнодонецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Штурмовики группировки войск «Восток» из Бурятии продолжают вытеснять подразделения ВСУ на южнодонецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Ожесточенные бои идут здесь днем и ночью. Наши подразделения используют тактику налета малыми штурмовыми группами.

На кадрах район села Урожайное в ДНР. Российская боевая машина пехоты со штурмовиками выдвигается в сторону вражеского опорного пункта. В это же время, чтобы облегчить работу нашим бойцам, в небо поднимаются ударные FPV-дроны, которые поражают блиндажи и огневые точки.

Вслед за ними летят коптеры с устройствами сброса. Они скидывают гранаты на боевиков ВСУ, скрывающихся в окопах. Враг деморализован. И в это время наши штурмовики подъезжают к укреплениям неприятеля в лесополосе, спешиваются и начинают штурм. Запрыгивают в окопы и постепенно идут вглубь.

На видео с дрона видно, как штурмовики окружили блиндаж, где засели боевики ВСУ. Один из российских штурмовиков закидывает гранату. Взрыв. И далее окончательная зачистка.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.