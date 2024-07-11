Штурмовики выдавливают ВСУ на южнодонецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 100 0

Наши бойцы продолжают добиваться успехов в зоне проведения спецоперации.

Фото, видео: Александр Полегенько / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Штурмовики группировки войск «Восток» из Бурятии продолжают вытеснять подразделения ВСУ на южнодонецком направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Ожесточенные бои идут здесь днем и ночью. Наши подразделения используют тактику налета малыми штурмовыми группами.

На кадрах район села Урожайное в ДНР. Российская боевая машина пехоты со штурмовиками выдвигается в сторону вражеского опорного пункта. В это же время, чтобы облегчить работу нашим бойцам, в небо поднимаются ударные FPV-дроны, которые поражают блиндажи и огневые точки.

Вслед за ними летят коптеры с устройствами сброса. Они скидывают гранаты на боевиков ВСУ, скрывающихся в окопах. Враг деморализован. И в это время наши штурмовики подъезжают к укреплениям неприятеля в лесополосе, спешиваются и начинают штурм. Запрыгивают в окопы и постепенно идут вглубь.

На видео с дрона видно, как штурмовики окружили блиндаж, где засели боевики ВСУ. Один из российских штурмовиков закидывает гранату. Взрыв. И далее окончательная зачистка.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
11 июл
Т-80 сравнял опорный пункт ВСУ с землей. Лучшее видео из зоны СВО
11 июл
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве
10 июл
Момент удара ВСУ по Шебекино попал на камеру видеонаблюдения
10 июл
Враг бьет со злостью: как российские «Торы» защищают приграничье от атак ВСУ
10 июл
Бегут от нацистского режима: в Чечне рассказали, как боевики ВСУ сдаются в плен
10 июл
«Больше шансов»: Орбан назвал возможные сроки переговоров России и Украины
10 июл
Очередной позор Байдена: лидер США выглядел глупо на саммите НАТО
10 июл
Варварская атака: боевики ВСУ в очередной раз ударили по Энергодару
10 июл
Бойцы «Южной» группировки ВС РФ ликвидировали до 600 украинских боевиков в ДНР
10 июл
«Спасибо, хлопчики!» — российские бойцы взяли шефство над пенсионеркой в ДНР
+19° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
87.86
-0.14 95.32
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:05
Обанкротит Аффлека? Джей Ло намерена забрать при разводе половину состояния Бена
9:49
«Новая наука»: почему в лишнем весе у детей виноваты гены отца
9:34
В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит
9:27
Угрозы уже были: какое «наказание» готовит ЕС для Орбана после визита в Россию
9:16
Шея как у двадцатилетних: как навсегда избавиться от колец Венеры
9:11
Космические вершины: Юлия Пересильд запела и собрала музыкальный коллектив

Сейчас читают

Т-80 сравнял опорный пункт ВСУ с землей. Лучшее видео из зоны СВО
В Азии окончательно сформировался новый трёхсторонний союз
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака