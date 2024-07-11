«Дети играли, вокруг дома»: очевидец атаки ВСУ на Шебекино оказывал помощь пострадавшим

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 1 335 0

Очевидец атаки ВСУ на детскую площадку в Шебекино оказывал помощь пострадавшим

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

По счастливой случайности он оказался врачом.

Медик Илья, ставший свидетелем атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на детскую площадку в Шебекино, оказал первую помощь пострадавшим ребятам. Об этом мужчина рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Я находился дома, был сильный хлопок. Потом я выскочил на балкон, услышал детский крик. Вышел, увидел мальчика, начал оказывать помощь», — поделился врач.

Он также отметил слаженную работу людей, которые не поддались панике и оказывали всевозможную помощь детям.

По словам Ильи, прилет произошел на детскую площадку.

«Прилет был на детскую площадку, возле футбольного поля, где играли дети (…) Вокруг жилые дома», — уточнил очевидец.

При этом неравнодушный мужчина не считает себя героем и отмечает, что просто «выполнял свою работу».

Известно, что пять детей были ранены при атаке украинского дрона на детскую площадку в Шебекино. Вражеский беспилотник прилетел во двор жилого дома. Взрывное устройство было сброшено целенаправленно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликовано видео с места удара ВСУ по детской площадке в Шебекино.

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