«Дети играли, вокруг дома»: очевидец атаки ВСУ на Шебекино оказывал помощь пострадавшим

По счастливой случайности он оказался врачом.

Медик Илья, ставший свидетелем атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на детскую площадку в Шебекино, оказал первую помощь пострадавшим ребятам. Об этом мужчина рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Я находился дома, был сильный хлопок. Потом я выскочил на балкон, услышал детский крик. Вышел, увидел мальчика, начал оказывать помощь», — поделился врач.

Он также отметил слаженную работу людей, которые не поддались панике и оказывали всевозможную помощь детям.

По словам Ильи, прилет произошел на детскую площадку.

«Прилет был на детскую площадку, возле футбольного поля, где играли дети (…) Вокруг жилые дома», — уточнил очевидец.

При этом неравнодушный мужчина не считает себя героем и отмечает, что просто «выполнял свою работу».

Известно, что пять детей были ранены при атаке украинского дрона на детскую площадку в Шебекино. Вражеский беспилотник прилетел во двор жилого дома. Взрывное устройство было сброшено целенаправленно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликовано видео с места удара ВСУ по детской площадке в Шебекино.