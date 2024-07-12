В ОБСЕ предоставили доказательства поражения больницы в Киеве ракетой NASAMS

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 46 0

Постпред РФ при ОБСЕ: доказано поражение больницы в Киеве ракетой NASAMS

В ОБСЕ предоставили доказательства поражения больницы в Киеве ракетой NASAMS

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Москва неоднократно подчеркивала, что российские военные не атакуют гражданские объекты.

Детская больница «Охматдет» в Киеве была поражена в результате попадания ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, который находится в черте столицы. Об этом заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич на заседании Постоянного совета организации.

Буякевич объяснил, что множество кадров места происшествия являются лучшим доказательством. По ним без проблем можно определить тип снаряда, его размер и разрушительную силу.

«Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений детского больничного комплекса „Охматдет“ вследствие падения ракеты, запущенной из ЗРК NASAMS, который был размещен в черте города в нарушение норм международного гуманитарного права», — сказал он.

Расположение ЗРК в черте города противоречит нормам международного гуманитарного права, подчеркнул Буякевич и добавил, что NASAMS Украине поставляет Норвегия.

О попадании украинской ракеты в больницу в Киеве сообщило Минобороны РФ, назвав это провокацией киевского режима с целью обеспечить дальнейшее финансирование и продолжение боевых действий до последнего украинца.

В свою очередь, в МИД РФ удар ракеты западного зенитно-ракетного комплекса NASAMS по детской больнице в Киеве назвали подтвержденным фактом.

В Кремле также прокомментировали инцидент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям на Украине.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что американские власти лицемерно умалчивают о попадании ракеты украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) в больницу «Охматдет» в Киеве, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Небензя ответил на обвинения России в ударе по больнице.

Тема:
Спецоперация
12 июл
Лошади исцеляют: как военнослужащих ВС РФ восстанавливают после ранений
11 июл
США направят Украине новый пакет помощи на 225 миллионов долларов
11 июл
Встал на защиту Донбасса: доброволец СВО из Сербии получил российское гражданство
11 июл
ВС РФ освободили населенный пункт Восход в ДНР
11 июл
«Становимся крепче»: как минометчики «БАРС-16» уничтожают ВСУ под Северском
11 июл
Новый раунд: Орбан намерен встретиться с Трампом в рамках своей мирной миссии
11 июл
Совершенно несекретно: разведка узнала о планах США по замене Зеленского
11 июл
Штурмовики выдавливают ВСУ на южнодонецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
11 июл
Т-80 сравнял опорный пункт ВСУ с землей. Лучшее видео из зоны СВО
11 июл
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве
+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.99
0.13 95.68
0.36
Время для начала чего-то нового: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 ...

Последние новости

5:49
Чудом выжила: станок снял скальп 25-летней работнице завода в Подмосковье
5:34
Лошади исцеляют: как военнослужащих ВС РФ восстанавливают после ранений
5:26
Путин выступил на Парламентском форуме БРИКС. Главные заявления
5:12
На пути к идеальной фигуре: названы пять главных ошибок при похудении
5:00
Время для начала чего-то нового: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 июля
4:38
В ОБСЕ предоставили доказательства поражения больницы в Киеве ракетой NASAMS

Сейчас читают

Роскачество раскрыло всю правду о гречке: в каких торговых марках обнаружен недовес, есть ли опасные токсины и бактерии
«В случае резкого ухудшения ситуации на фронте…»: США задумали «слив» Зеленского?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака