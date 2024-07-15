В тихом омуте черти водятся? Что известно о пытавшемся убить Трампа стрелке

Томас Крукс, стрелявший в Дональда Трампа, работал в реабилитационном центре
Фото: Reuters / BRENDAN MCDERMID
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В громком деле о покушении на лидера республиканцев предстоит разобраться американским спецслужбам. Однако первые данные уже обнародованы.
Томас Крукс, стрелявший в Дональда Трампа, работал в реабилитационном центре и считался спокойным и ответственным сотрудником. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на заявления американских СМИ.
Сообщается, что 20-летний житель Пенсильвании был специалистом по питанию. Его коллеги шокированы случившимся и подчеркивают: он был тихим и спокойным, нареканию к нему как к сотруднику не было. Таким его знали и одноклассники.
Каких-либо психических заболеваний, по словам спецагента ФБР Кевина Роджака, у американца тоже не было, по крайне мере, к врачам он не обращался. Правда, уже известно, что молодой человек состоял в стрелковом клубе, а в доме у него нашли детали для создания взрывного устройства.
Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Убийца несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик. После звуков выстрелов Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.
В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля прострелила ему верхнюю часть правого уха. Самого Крукса ликвидировали сотрудники спецслужб на месте преступления.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что еще известно о прошлом стрелявшего в Дональда Трампа мужчины.
- 15 июл
- «Мы еще тогда обратили внимание»: Мария Захарова про призывы убить Трампа
- 15 июл
- Шансы возросли? Как покушение на Трампа повлияет на выборы президента США
- 15 июл
- Илон Маск назвал виновного в покушении на Дональда Трампа: «И точка!»
- 15 июл
- «Вопиющие ошибки»: Байден дважды оговорился в речи о покушении на Трампа
- 15 июл
- Неудачное покушение: агенты ФБР изучают прошлое пытавшегося убить Трампа стрелка
- 15 июл
- Много проблем: почему секретная служба не предотвратила покушение на Трампа
- 15 июл
- В Милуоки стартовал съезд республиканской партии
- 14 июл
- В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
- 14 июл
- Пользователи Сети расстроились промахом пытавшегося убить Трампа стрелка
- 14 июл
- «Как под копирку»: Фицо сравнил покушение на него с нападением на Трампа
Читайте также
78%
0.07 95.78
0.02
Нашли ошибку?