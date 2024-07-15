В тихом омуте черти водятся? Что известно о пытавшемся убить Трампа стрелке

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 128 0

Томас Крукс, стрелявший в Дональда Трампа, работал в реабилитационном центре

В тихом омуте черти водятся? Что известно о пытавшемся убить Трампа стрелке

Фото: Reuters / BRENDAN MCDERMID

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Тема:
Покушение на Трампа

В громком деле о покушении на лидера республиканцев предстоит разобраться американским спецслужбам. Однако первые данные уже обнародованы.

Томас Крукс, стрелявший в Дональда Трампа, работал в реабилитационном центре и считался спокойным и ответственным сотрудником. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на заявления американских СМИ.

Сообщается, что 20-летний житель Пенсильвании был специалистом по питанию. Его коллеги шокированы случившимся и подчеркивают: он был тихим и спокойным, нареканию к нему как к сотруднику не было. Таким его знали и одноклассники.

Каких-либо психических заболеваний, по словам спецагента ФБР Кевина Роджака, у американца тоже не было, по крайне мере, к врачам он не обращался. Правда, уже известно, что молодой человек состоял в стрелковом клубе, а в доме у него нашли детали для создания взрывного устройства.

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Убийца несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик. После звуков выстрелов Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля прострелила ему верхнюю часть правого уха. Самого Крукса ликвидировали сотрудники спецслужб на месте преступления.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что еще известно о прошлом стрелявшего в Дональда Трампа мужчины.

Тема:
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