Пустые обещания: в НАТО отвергли идею Польши сбивать ракеты над Украиной
Генсек НАТО Столтенберг отверг идею Польши сбивать ракеты над Украиной
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ting Shen - Pool via CNP; 5-tv.ru
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Громкие заявления пришлось опровергать и Великобритании.
Громкие обещания союзников Киева о помощи ВСУ оказываются пустышкой. Так, генеральный секретарь НАТО категорически отверг предложение Польши сбивать ракеты над Украиной. Ранее в Варшаве заявили, что рассматривают такую возможность и даже хотели обсудить ее во время саммита НАТО, но Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс напрямую участвовать в конфликте не будет.
«Политика НАТО неизменна — мы не будем прямо участвовать в этом конфликте и не станем ее частью. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет участвовать в этом непосредственно», — сказал Столтенберг.
Громкие заявления пришлось опровергать и Великобритании. В Министерстве обороны королевства подчеркнули, что у Киева нет разрешения использовать Storm Shadow для ударов по территории России, несмотря на то, что новый премьер Кир Стармер ранее заявил, что не будет препятствовать такому применению ВСУ дальнобойных снарядов.
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