«Вопиющие ошибки»: Байден дважды оговорился в речи о покушении на Трампа

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Евгения Романова
Евгения Романова 123 0

Daily Mail: Байден сделал вопиющие ошибки в речи о покушении на Трампа

«Вопиющие ошибки»: Байден дважды оговорился в речи о покушении на Трампа

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Тема:
Покушение на Трампа

Стрельба в кандидата в президенты США произошла 13 июля во время предвыборного митинга.

Глава Соединенных Штатов Джо Байден допустил «вопиющие ошибки» в своем специальном обращении к нации по поводу покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом передает газета The Daily Mail.

«В своем шестиминутном обращении президент допустил несколько вопиющих ошибок, в том числе назвав урну для голосования «урной для боя» (battle box вместо ballot box — Прим. ред.), а бывшего президента Дональда Трампа — «бывшим Трампом», — говорится в публикации.

Также глава Белого дома сказал в своей речи, что политические страсти в США по мере приближения к выборам президента сильно накалились, но им следует утихнуть. Вместе с тем, подчеркнул Байден, насилие не должно становиться нормой в стране.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик. На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Его сын в свою очередь заявил, что политик продолжит бороться за «свободную Америку». Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.

О случившемся проинформировали президента США Джо Байдена. Он призвал всех осудить стрельбу в Трампа. При этом Байден отметил: есть только мнение, но фактов для того, чтобы говорить о покушении на Трампа, у него нет. По его словам, в Штатах «нет места подобному насилию».

Подозреваемого в нападении зовут Томас Мэтью Крукс, ему 20 лет. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Подробнее о подозреваемом в покушении на Трампа читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему секретная служба не предотвратила покушение на Трампа.

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