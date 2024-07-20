«Сложили головы»: Сальдо назвал Днепр границей между жизнью и смертью для ВСУ

Сальдо: Днепр стал границей между жизнью и смертью для боевиков ВСУ
Фото: Reuters / UKRAINIAN ARMED FORCES
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Тела погибших украинских боевиков каждый день находят в этой реке.
Река Днепр в Херсонской области превратилась для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в границу между жизнью и смертью. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Течение реки каждый день выбрасывает на правый берег трупы солдат ВФУ. Всех их бессмысленно отправляли на атаку левобережья Херсонщины, а в итоге они закономерно сложили головы», — написал он.
Губернатор отметил, что украинские боевики стали все чаще сдаваться в плен на этом направлении, так как они осознают всю тщетность их положения.
Сальдо также заявил, что в скором времени украинцы покинут Херсон, а законная власть России будет восстановлена на всем правобережье региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ за сутки ликвидировали более тысячи боевиков ВСУ в ДНР. Украинские формирования потеряли десятки единиц военной техники.
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