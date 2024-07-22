В зоне проведения спецоперации реактивная артиллерия продолжает теснить противника. На этот раз расчеты РСЗО Град атаковали украинских боевиков в районе населенного пункта Глубокое на харьковском направлении. Именно оттуда неонацисты наносят удары по мирным кварталам Белгорода.

Скрытые позиции ВСУ с воздуха вычислили разведывательные дроны. За боевой работой нашей артиллерии наблюдал военный корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Расчеты «Градов» уничтожают противника на харьковском направлении. Бьют из всех орудий. Реактивщики ВС РФ разбивают натовские установки, из которых неонацисты и наносят удары по мирным кварталам Белгорода.

«У меня расчеты все слаженные, поэтому ребята молодцы. Я это не раз уже повторял и буду говорить, то есть я в них полностью уверен. Они работают с полной отдачей. Это воодушевляет. Потому что, когда ты знаешь, что за спиной твой дом, наша Родина, — это нам помогает», — говорит старший офицер батареи с позывным «Сапфир».

Машина работает как часы, благодаря этому расчет успешно поражает цели и помогает продвигаться вперед российской пехоте. Боец с позывным «Конь» уничтожил несколько вражеских РСЗО. За это получил Орден мужества.

«Цели поступают по времени, плановая цель, внеплановая цель. В зависимости от движения противника. Выезжаем, наносим огневое поражение. Соответственно, бывает, ведется контрбатарейная борьба, но мы стараемся отработать в срок, справиться минут за десять», — рассказывает старший наводчик батареи с позывным «Конь».

Чаще работать приходится ночью — так безопаснее. И, если раньше расчет состоял из четырех человек, следящий за небом. От него зависит безопасность всего экипажа боевой машины.

«Слишком много „птиц“. Я пытаюсь встать так, чтобы мне топогеодезиста видно было, и машину. Чтобы и в машину ничего не прилетело, и в топогеодезиста», — говорит оператор комплекса РЭБ с позывным «Топаз».

Очередная цель есть, на сборы — всего несколько минут, и расчет выдвигается на точки. Разведка доложила о том, что наблюдается активность противника. Расчет «Града» направляется на боевую работу. Полный пакет заряжен, и сейчас это все отправят в район Липцов по живой силе противника. Координаты известны, чуть больше двух минут на подготовку — и враг под плотным огнем.

С камеры разведывательного беспилотника видно, как ракеты прилетают прямо на позиции ВСУ в районе населенного пункта Глубокое. Боевая задача выполнена, а расчет быстро сворачивается и уезжает к месту базирования. Готовиться отрабатывать по новым целям.