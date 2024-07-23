Гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную технику ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные расчеты автоматических станковых гранатометов, минометные расчеты противника и сорвали ротацию подразделений противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) была обнаружена российской разведкой. Внезапный удар по позиции врага позволил нашим подразделениям продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи.
Бойцы ВС РФ ласково называют Д-30 — «Дуняшей», но украинские нацисты знают мощь 122-миллиметровой гаубицы, которая работает с точностью снайперской винтовки. Расчеты Д-30 буквально утюжат врага на подступах к переднему краю.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 23 июл
- Наша новая цель: Flightradar24 засек летящий в сторону Украины F-16
- 23 июл
- Российские «Грады» громят ВСУ под покровом ночи. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 июл
- «За спиной дом и Родина»: как «Грады» уничтожают ВСУ на харьковском направлении
- 22 июл
- Продвижение вперед: как складывается ситуация в Красногоровке в зоне СВО
- 22 июл
- В Кремле оценили заявление Зеленского о готовности к диалогу с Россией
- 22 июл
- Благоприятная обстановка: как продвигаются российские войска у Стельмаховки
- 22 июл
- В Туапсе возник пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ
- 22 июл
- «Грады» уничтожили вражескую БМП Маrdеr с десантом. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 июл
- Штурмовики Су-25 бьют ВСУ с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 июл
- «На два фронта»: в США запаниковали из-за невозможности победить Россию
Читайте также
82%
-0.24 95.76
-0.28
Нашли ошибку?