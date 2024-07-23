Гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 245 0

Опубликовано видео, как гаубицы Д-30 уничтожили замаскированную технику ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные расчеты автоматических станковых гранатометов, минометные расчеты противника и сорвали ротацию подразделений противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) была обнаружена российской разведкой. Внезапный удар по позиции врага позволил нашим подразделениям продвинуться вперед и занять более выгодные рубежи.

Бойцы ВС РФ ласково называют Д-30 — «Дуняшей», но украинские нацисты знают мощь 122-миллиметровой гаубицы, которая работает с точностью снайперской винтовки. Расчеты Д-30 буквально утюжат врага на подступах к переднему краю.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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