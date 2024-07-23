На южнодонецком направлении российские военные применили совершенно новую штурмовую тактику: передовые подразделения атакуют позиции противника на мотоциклах. Такая «железная конница» уже доказывает свою эффективность при освобождении нескольких населенных пунктов. О штурмовиках нового поколения рассказал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Кадры, которые стали самыми обсуждаемыми за последние дни: времьевское направление южнодонецкого фронта. Словно из ниоткуда на позиции к ВСУ влетает целый взвод из 16 бойцов на мотоциклах. Они летят по дороге дерзко и нагло.

Пыль поднялась настолько высоко, что стала естественной маскировкой для штурмовиков мотострелкового подразделения группировки «Восток» из Бурятии. Вместо глаз — наводки с наших разведывательных БПЛА. А рев мотора и вовсе дезориентировал противника. Все это позволило молниеносно зайти в окопы врага.

Тактика «железной конницы» уже оправдала себя на этом участке фронта. Дерзкий и наглый штурм не дает врагу отработать артиллерией или FPV-дронами за счет огромной скорости и маневренности.

«Здесь дали мотоцикл, здесь тренировались на них, маленько привык к нему, но все равно остался там. Как слезли, начали отрабатывать по ним всякие FPV. Наш взвод — 16 человек — зашли очень, как сказать, красиво», — говорит стрелок с позывным «Шкет».

Поэтому на этот бой украинские боевики отдали все свои силы. Хаотично забрасывали наступающую армию минами и крупным калибром. Из-за этого они стали уязвимой мишенью уже для российских батарей.

«Противник атаковал пулеметом, запрещенными веществами, кассетами, миномет, танк, FPV-дроны, „птицы“ постоянно летали, беспилотные аппараты. Было сложно, но ничего, с этим справились. Задача есть задача, задачу надо выполнять!» — говорит штурмовик с позывным «Клоп».

К моменту финального сражения уже в центре Урожайного враг был измотан. Морпехи 40-й бригады зачищали дом за домом, выбивали укрывающихся солдат ВСУ из подвалов. Основная защита рухнула уже после прорыва первой линии обороны.

«Первая линия была достаточно укрепленная, они там хорошо сидели. Последующие линии обороны уже сопротивление не такое было, конечно. И, насколько я знаю, сколько-то отделений БПЛА перевели, именно FPV-дронов. В основном это были подвалы, пулеметные точки, доты», — говорит заместитель командира штурмовой роты с позывным «Топхар».

В итоге ВСУ сдали одну из важнейших позиций Времевского выступа. Попытки контратаки также закончились разгромом, бойцы ВС РФ плотно закрепились в населенном пункте. И пока заглушили моторы «железных коней».