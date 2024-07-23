Российские военные полностью освободили насаленный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны России о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, «Южная» группировка нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ), в результате чего противник лишился о 750 боевиков, боевой бронированной машины «Казак» и шести автомобилей. Также российские бойцы поразили боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», четыре орудия Д-20, гаубицы М198, Д-30 и две гаубицы М119.

«Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы „Анклав-Н“, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ», — добавили в Минобороны.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы «Южной» группировки ликвидировали до 620 украинских боевиков в ДНР.