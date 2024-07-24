Навигация, программы, технологии: как работает секретная мастерская дронов ВС РФ

Эфирная новость 29 0

Она оборудована прямо в зоне спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В распоряжении российских бойцов Первой танковой армии в зоне СВО есть секретная мастерская по работе с FPV-дронами. Там военнослужащих учат обращаться с беспилотниками и заодно перепрашивают вражеские дроны. Курс на передовой прошел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Добраться до секретной мастерской бойцов — задача трудновыполнимая. Часто приходится пересекать открытую местность. Либо по сигналу дрон-детектора пережидать в лесном массиве. Где-то спасает болотистая местность. Пожалуй, лучшего укрытия для передвижения, чем камыши не придумаешь. Их высота в человеческий рост, да и сверху практически не заметно.

Еще лесополоса и раздается жужжание. Но это уже работают российские дроны. Третья линия обороны. Здесь каждый такой вылет — учебный. Под присмотром опытных бойцов-преподавателей формируется очередной взвод операторов ударных дронов.

«На гражданке обучать студентов, конечно, интересно, но все-таки здесь более востребованы мои навыки. Поэтому решил, что надо помогать, надо заходить», — говорит военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным «Белый».

Одни работают на земле, другие отрабатывают навыки здесь же, но в укрытии. Секретная лаборатория разбита на несколько корпусов — учебные классы и мастерские.

«Это — отправная точка всего вообще, всей нашей работы. Здесь как командный пункт вообще всего нашего подразделения», — объясняет военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным «Майк».

От крупных до мелких ударных дронов. Здесь их перепрошивают, выявляют все стабилизационные характеристики и отсюда же отправляют дальше — на фронт.

«Я техник в данном подразделении, занимаюсь нестандартным применением FPV-дронов, разработкой и некой новой технологией. Мы анализируем сбитые трофейные „птицы“, думаем, как можем применить какие-то технологии в наших FPV-дронах», — рассказывает военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным «Док».

Все разработки хранятся в строжайшем секрете. Единственное, что можно показать — это начинку вражеских крупных ударных дронов, таких как «Баба Яга». Эту трофейную технику наши спецы «приручили» и теперь она служит в интересах российской армии.

«Программу написали, все сделали. Осталось там перепроверить немного. И буквально, я думаю, в ближайшее время мы начнем работать», — отмечает боец с позывным «Майк».

Заполучить такие образцы — задача непростая, так как навигация крупных дронов осуществляется с помощью американской спутниковой системы Starlink. И если раньше «Бабе Яге» удавалось обходить российскую систему РЭБ, то сейчас инженерам не составит труда вычислить и уничтожить вражеский беспилотник.

Тема:
Спецоперация
24 июл
Без расчета на искренность: в МИД России оценили слова Зеленского о завершении конфликта
24 июл
Инфополе боя: ВС РФ получат комплекс мониторинга оперативной обстановки
24 июл
Огневой удар «Солнцепеком» по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 июл
Российские Су-25 ударили по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 июл
«Должны закончить»: Зеленский сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
23 июл
Трехступенчатая защита: российские войска применяют новую тактику на сватовском направлении
23 июл
«Кость в горле НАТО»: как «Искандер-М» уничтожил под Харьковом полсотни боевиков
23 июл
Расчет «Искандера» ликвидировал около 50 западных инструкторов под Харьковом
23 июл
Российская армия освободила населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
23 июл
«Зашли красиво!» — работа российских штурмовиков на мотоциклах на южнодонецком фронте
+25° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
87.30
-0.48 95.46
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Подрыв машины во дворе на севере Москвы: главное к этому часу
11:52
«Филя, возьмешь мелочью?» — Успенская обратилась к Киркорову после решения суда
11:41
Осенний призыв: кто может получить IT-отсрочку от срочной службы
11:35
Французские спецслужбы заявили, что поймали российского шпиона
11:17
«Каша во рту»: главный невролог Минздрава назвал три основных симптома инсульта
11:14
«Даст отмашку»: на какой страшный шаг способна пойти Камала Харрис

Сейчас читают

Покушение на Трампа и «теория Заговора»
Российские Су-25 ударили по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Смерть бабушки, травля продюсера, панические атаки»: Глюкоза объяснила странное поведение на концерте
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака