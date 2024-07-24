Навигация, программы, технологии: как работает секретная мастерская дронов ВС РФ

В распоряжении российских бойцов Первой танковой армии в зоне СВО есть секретная мастерская по работе с FPV-дронами. Там военнослужащих учат обращаться с беспилотниками и заодно перепрашивают вражеские дроны. Курс на передовой прошел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Добраться до секретной мастерской бойцов — задача трудновыполнимая. Часто приходится пересекать открытую местность. Либо по сигналу дрон-детектора пережидать в лесном массиве. Где-то спасает болотистая местность. Пожалуй, лучшего укрытия для передвижения, чем камыши не придумаешь. Их высота в человеческий рост, да и сверху практически не заметно.

Еще лесополоса и раздается жужжание. Но это уже работают российские дроны. Третья линия обороны. Здесь каждый такой вылет — учебный. Под присмотром опытных бойцов-преподавателей формируется очередной взвод операторов ударных дронов.

«На гражданке обучать студентов, конечно, интересно, но все-таки здесь более востребованы мои навыки. Поэтому решил, что надо помогать, надо заходить», — говорит военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным «Белый».

Одни работают на земле, другие отрабатывают навыки здесь же, но в укрытии. Секретная лаборатория разбита на несколько корпусов — учебные классы и мастерские.

«Это — отправная точка всего вообще, всей нашей работы. Здесь как командный пункт вообще всего нашего подразделения», — объясняет военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным «Майк».

От крупных до мелких ударных дронов. Здесь их перепрошивают, выявляют все стабилизационные характеристики и отсюда же отправляют дальше — на фронт.

«Я техник в данном подразделении, занимаюсь нестандартным применением FPV-дронов, разработкой и некой новой технологией. Мы анализируем сбитые трофейные „птицы“, думаем, как можем применить какие-то технологии в наших FPV-дронах», — рассказывает военнослужащий группировки войск «Запад» с позывным «Док».

Все разработки хранятся в строжайшем секрете. Единственное, что можно показать — это начинку вражеских крупных ударных дронов, таких как «Баба Яга». Эту трофейную технику наши спецы «приручили» и теперь она служит в интересах российской армии.

«Программу написали, все сделали. Осталось там перепроверить немного. И буквально, я думаю, в ближайшее время мы начнем работать», — отмечает боец с позывным «Майк».

Заполучить такие образцы — задача непростая, так как навигация крупных дронов осуществляется с помощью американской спутниковой системы Starlink. И если раньше «Бабе Яге» удавалось обходить российскую систему РЭБ, то сейчас инженерам не составит труда вычислить и уничтожить вражеский беспилотник.